شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم تعرض مسرحية "المحظوظ" فى المنيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة غادة إبراهيم لعرض مسرحيتها الجديدة "المحظوظ" على خشبة مسرح بنى مزار بالمنيا يوم الخميس المقبل ولمدة 7 ليالى، حيث انتهت غادة من تسجيل أغانى المسرحية وعددها 5، بمشاركة باقى فريق العرض، الذى يدور في إطار إستعراضى غنائى كوميدى.

مسرحية "المحظوظ" تأليف وإخراج محمد الخولى، بطولة غادة إبراهيم ورضا إدريس ومنير مكرم ومجدى إدريس ومحمود عامر وأيمن إسماعيل وسكر شريف، وهنا خليل وهالة الحسينى ورامى نادر وماهر ذكى، أشعار أيمن حافظ وألحان وتوزيع وليد خلف والمخرجين المنفذان سامي المصري وأحمد شحاتة.

تجسد غادة إبراهيم شخصية قمر بنت الحارة الشعبية وتجمعها قصة حب مع ابن حارتها حموءة النمر وفي أحد الأيام يربح هذا المكافح جائزة قدرها مليون جنيه لتتوالى الأحداث برشاقة في إطار استعراضى غنائى كوميدى درامي.

وفى سياق آخر تشارك غادة ابراهيم فى بطولة مسرحية "تعالى بالحب" والتى أجرت بروفاتها خلال الفترة الماضية على مسرح ريفولى بوسط البلد وكان مقرر عرضها الشهر الماضى على خشبة مسرح جلال الشرقاوى ولكن تم تأجيل العرض إلى الشتاء بسبب سفر بطل العرض حمدى باتشان

مسرحية "تعالى بالحب" تأليف مودى الشاعرى، وإخراج أحمد كامل، وتحمل الطابع الإستعراضى الغنائى وبطولة كل من الفنانة غادة إبراهيم والمطرب حمدى بتشان والمطربة ليلة عامر ومودى الشاعرى ونيفين الكردى والطفلة حلا الحلوجى ومجموعة من نجوم الشباب كما تضم المسرحية إثنان من أصحاب الهمم ذوى القدرات الخاصة الكفيف الموهوب محمود أنور الذى يغنى ويعزف العود والقعيدة الموهوبة أمل أبو الفتوح بطلة مصر والعرب في الكاراتيه 2018.