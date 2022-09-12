شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خالد النبوي.. دخل الفن بالصدفة وقدم مشوارا يزيد على 35 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم خالد النبوى، اليوم الإثنين بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ورغم أن بدايته في عالم الفن جاءت عن طريق الصدفة، إلا أنه استطاع أن يثبت حضوره بين أبناء جيله منذ خطواته الأولى، وينطلق في سماء عالم الفن و يترك بصمات واضحه خلال مسيرته الفنية.

اختاره المخرج صلاح أبو سيف للمشارك فى فيلم المواطن المصرى وبعدها شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين، وبخطوات ثابتة وموهبة حقيقة جسد العديد من الشخصيات خلال مشوار فني يزيد عن 35 عامًا.

قدم عدد من الأفلام أبرزهم "المصير، إسماعيلية رايح جاي، فتاة من إسرائيل، تايه في أمريكا، زي الهوي، حسن طيارة، الديلر، خطة بديلة، يوم وليلة"، أما المسلسلات منهم "بوابة الحلواني، حديث الصباح والمساء، مسألة مبدأ، ابن موت، مريم، 7 أرواح، ممالك النار، واحة الغروب، لما كنا صغيرين، راجعين يا هوى".

كما أهلته موهبته وحضوره إلي المشاركة في السينما العالمية من خلال فيلم "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قاده جيش صلاح الدين الأيوبي، وبطولة فيلم المواطن عام 2012، كما خاض تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج وحيد بعنوان "دارك".

حصل خالد النبوي خلال مشواره الفني علي العديد من الجوائز، إذ حصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر عام 1995، كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلي جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.



