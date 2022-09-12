شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما وتكريم لقاء الخميسى وخالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مراسم افتتاح النسخة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والمهداة للراحل خالد صالح، وسوف تبدأ الفعاليات فى السادسة مساء بحضور الوفود العربية والأجنبية والمسرحيين المصريين، وسيكرم خلال حفل الافتتاح الفنانة لقاء الخميسي والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي.

من جهته قال المخرج د. أسامة رؤوف، إن الافتتاح يبدأ فى السادسة والنصف، ثم يعقب العرض التقديمي كلمات افتتاحية بسيطة، ويعلن أسماء مكرمي الدورة الخامسة وعروض اليوم الأول للمهرجان، ويعقب التكريم أول عروض المسابقة الرسمية في الثامنة مساء، بالعرض الروماني "ايديث بييف" تمثيل وإخراج دينيس إيابي، ثم يعقبه فى ساحة الهناجر العرض المصري "ميتا" في الثامنة والربع، يليه عرض المملكة الأردنية الهاشمية "ديك" - تأليف وتمثيل وإخراج إياد الريموني وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بمسرح الهناجر .

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد دورته الخامسة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالى برعاية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسى، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.