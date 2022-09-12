شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر دعائى لكل بطل فى مسلسل "طير بينا يا قلبى" قبل عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "طير بينا يا قلبى" البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل وذلك قبل انطلاق عرض أولى حلقاته فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على قناة ON حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً بمفرده، وذلك بعد طرح البوسترات الرسمية خلال الأيام الماضية.

ويعرض مسلسل "طير بينا يا قبى" من السبت للأربعاء حصرياً على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء.

مسلسل "طير بينا يا قلبى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما حيث يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

يذكر أن ريم مصطفى انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ريم مصطفى



بسمة



دنيا ماهر



محسن محيى الدين



هالة فاخر



احمد صيام



حازم سمير



نور محمود



ابرام سمير



عمرو عبد العزيز



مصطفى هريدى



الطفل سليم مصطفى