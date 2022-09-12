شكرا لقرائتكم خبر عن أولى لقطات من الموسم الثالث من The Mandalorian قبل طرحه 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة ديزنى بلس أول فيديو ترويجى للموسم الثالث من سلسلة The Mandalorian، والذى احتوى على مجموعة من اللقطات المشوقة للموسم الجديد المنتظر طرحه، وتنوعت اللقطات بين الإثارة والتشويق.

وكانت قد قررت شبكة ديزنى بلس تأجيل طرح الموسم الثالث من سلسلة The Mandalorian، إلى فبراير من العام المقبل 2023، دون الكشف عن أسباب للتأجيل، وذلك بعد انتشار الشائعات حول طرح حلقات الموسم الجديد قبل نهاية العام الجارى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

وكان قد انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى لـThe Mandalorian، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد.

كما كان انضم الممثل تيمويرا موريسون إلى الموسم الثانى من The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتشير التقارير إلى أن دور موريسون صغير، وأبقى العاملون على العمل خبر انضمام موريسون سرا، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه.

وتظهر الممثلة العالمية جيمى لى كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح واحدة كل أسبوع.