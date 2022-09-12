عارفة عبد الرسول: "ليا عظيم الشرف إني اشتغلت مع يسرا ونيللي كريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبرت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مدى سعادتها بالمشاركة في العمل مع الفنانة يسرا ونيللي كريم في مسلسل "روز وليلي" والذي من المقرر عرضه قريبا.

وقالت عارفة عبد الرسول لمصراوي: "أنا بعمل دور مربية منزل، وبكون جزء من المنزل ده وبعيش مع ليلي اللي هي الفنانة يسرا، ومش بعتبر دادة لكني واحدة من البيت، وملناش غير بعض، ومرينا بظروف صعبة وكان بقالي سنتين مبخدش مرتب"

وأضافت: "كان ليا عظيم الشرف إني اشتغل مع الفنانة يسرا ونيللي كريم، وكانت أمنية حياتي أشتغل مع الفنانة يسرا، والمخرج أدريان والمؤلف كريس كول، تجربتي في مسلسل روز وليلي غنية وجميلة جدا"

جدير بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته يسرا ونيللي كريم وأحمد وفيق وتيام قمر وهشام عاشور، ومن تأليف البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، ويتكون العمل من 10 حلقات.

يذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول كان فيلم “كيرة والجن” وهو مأخوذ من رواية “1919”،، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد