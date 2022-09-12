أول رد من نيللي كريم على شائعة انفصالها من هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداولت عدد من الصفحات خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

كما أن هشام عاشور اختفى مؤخرًا من السوشيال ميديا، مما فسره بعض جمهور الفنانة نيللي كريم أنهما انفصلا.

وخرجت الفنانة نيللي كريم لتنفي هذه الشائعة، ونشرت صورة تجمعها بزوجها هشام عاشور، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام.

وظهر الثنائي في الصورة بملابس كاجوال، ووضعت نيللي كريم في تعليقها إيموشن قلوب حمراء.

واحتفلت النجمة نيللي كريم بزواجها من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في أغسطس 2021.

ومن ناحية أخرى حققت نيللي كريم نجاحًا كبيرًا في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عرض رمضان 2022، العمل إنتاج شركة العدل جروب، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، بطولة النجوم: نيللي كريم، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، شريف سلامة ومحمد ثروت، وخالد سرحان وجيلان علاء وغيرهم.