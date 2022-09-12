فن ومشاهير

"أهلاوي ولا زملكاوي؟".. باسم سمرة يجيب على سؤال عمرو الليثي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان باسم سمرة عن هواياته، وأيضا كشف عن انتمائه الكروي وناديه المفضل.

وأضاف سمرة، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: "أنا أهلاوي ولكن الكرة بقى فيها عنف وتعصب بين الجمهور، الكرة في مصر أصبحت مختلفة".

يذكر أن أخر أعمال باسم سمرة مسلسل "منعطف خطر"، بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، محمد علاء وسمر مرسى، آدم الشرقاوي، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام، حمزة العيلي، تامر نبيل.

وحقق المسلسل ردود فعل ناجحة بعد عرضه بإحدى المنصات الرقمية، والعمل من إخراج السدير مسعود.

محمد يوسف

محمد يوسف

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