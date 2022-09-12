شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم ترد على شائعة انفصالها بصورة مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل فترة تظهر شائعة انفصال جديدة، يظل رواد السوشيال ميديا يتحدثون عنها، وخلال الأيام الماضية ردد البعض انفصال النجمة نيللى كريم عن زوجها هشام عاشور بعد مرور عام على زواجهما لاختفائه وغلق حسابه على انستجرام.

وأطلت نيللى كريم على الجميع وأخرست كل الألسنة وردت على شائعة انفصالها عن زوجها ونشرت صورة على حسابها على تويتر تجمعها بزوجها، ووضعت على الصورة إيموجى قلوب حمراء.



نيللى كريم و زوجها هشام عاشور

وتجتمع نيللى كريم مع زوجها هشام عاشور لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "روز وليلى" من بطولة نيللي كريم ويسرا، حيث يجسد عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم، وذلك بعدما خاض تجربتين في التمثيل خلال شهر رمضان الماضى خلال مسلسلى "أحلام سعيدة" و"يوتيرن".

مسلسل "روز وليلى" يجمع يسرا ونيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وشارك هشام عاشور في رمضان الماضى بمسلسلى "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، نور محمود وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، و"يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، نانسى صلاح، صفاء الطوخى، أيمن قسيونى وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز

أما نيللى كريم فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.