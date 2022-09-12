شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد القيصر.. كيف أصبح كاظم الساهر ساحرًا المرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل القصير كاظم الساهر، اليوم الإثنين بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر1957، ولد بمدينة بغداد العاصمة العراقية، ويعد القيصر فتى أحلام معظم الفتيات فى مصر والعالم العربى، لتمتعه بأغانٍ كثيرة فى غزل المرأة، ويعشقون أغانيه العاطفية.

منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقته وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

وصف القيصر بأسير قلوب النساء، وأصبح كاظم الساهر ساحر المرأة لشياكته ومظهره، ويدلل المرأة ويغازلها بكلمات أغانيه التى يختارها بنفسه من قصائد نزار قبانى، كما يحافظ على جسده ويعتنى به ودائما يظهر كالشاب مهما ازداد عمره.