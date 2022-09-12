24 سبتمبر.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في السعودية في اليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي يوم 24 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.

ونشرت أنغام بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يسعدني نحتفل مع بعض بعيدكم العيد الوطني للملكة العربية السعودية وحشتوني".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واستقبل الجمهور أنغام وظهورها على المسرح بحفاوة كبيرة، بالهتاف والتصفيق، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.