رد فعل باسم سمرة بعد طلب معجبه الزواج منه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان باسم سمرة عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وبناته، وأيضا عن معجبة طلبت الزواج منه.

وقال سمرة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس": "قبل ما اتجوز كنت راجل مقطع السمكة وديلها، بس دلوقتي لا عشان خلاص كبرنا وبقى عندنا عرايس".

وأضاف: "أنا مراتي بنت عمي، وأنا زوج عملي ومش رومانسي خالص، وبحب أحافظ على البيت وبحب كل حاجة تبقى مترتبة وبتوقيتات".

وتابع: "أنا صاحب الكلمة في البيت، مش عشان الذكورية ولا حاجة بس بما أن أنا أكتر خبرة وحريص على بيتي وبحب بيتي جدا، والمركب اللي ليها ريسين بتغرق، أنا مش مودرن، لو شايف الحاجة صح هعملها".

وتابع: "في مرة معجبة جات قالتلي عايزة أتجوزك قولتلها كلمي مراتي لو وافقت أنا تمام".

يذكر أن أخر أعمال باسم سمرة مسلسل "منعطف خطر"، بطولة محمد علاء وسمر مرسى، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوي، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام.