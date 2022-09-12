كيف علقت حنان مطاوع على فوزها بجائزة أحسن ممثلة عن مسلسل "وجوه"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنان حنان مطاوع، إنها سعيدة بتجربة مسلسل "وجوه" وذلك بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان همسة.

ونشرت "حنان" صورة لها من حفل التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مسلسل وجوه من أحب التجارب لقلبي، وجائزة أحسن ممثلة عنه لها طعم تاني".

مسلسل "وجوه" عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد وفيق، هالة فاخر، محمود عبدالمغني، عابد عناني، فريد النقراشي، جمال يوسف، مفيد عاشور، عايدة فهمي، سارة الشامي، جيهان خليل.

وينقسم العمل لقصتين الأولى تحمل اسم "وش تالت" والثانية بعنوان "ميتافيرس" وهو من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز هشام.