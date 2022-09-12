شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يوجه رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها بتوقيع "معجب ولهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان هانى عادل رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها، ونشر صورة تجمعها من خلال حسابه على إنستجرام وعلق قائلاً: "أنا ضحكت فى الصورة ديه من قلبى علشان شوفتك بتبصيلى وأنتى مبسوطه، وعلشان عرفت من وقتها إنك شايفانى من جوايا".



هانى عادل على انستجرام

وأضاف هانى، "وحاجه كبيرة أوى ليا إنى أكون سبب حتى لو بسيط لسعادتك بحبك يا دايموند القلب وبتمنى السنه دى تبقى بدايه حاجات حلوه كتير ربنا يحققهالك وانى افضل سبب ولو بسيط لسعادتك وتفضل دايما ابتسامتك ونظرتك ديه احلى حاجه تخلينى عايش مبسوط .... كل سنه وانتى جميله وحبيبتى .. إمضاء معجب ولهان".



هانى وزوجته

وكان الفنان هانى عادل قد طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم "سكر الدنيا" من ألحانه، وكلمات محمود رضوان، جيتار كريم حسام، بيانو فيصل فؤاد وذلك على قناته على يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية

بحب اكتب حروف اسمى على أيدك

وأبوس أيدك

وبعشق لحظة التسبيح على صوابعك

لما تبقى نايمة مسلمة أمر الهوى لله

أنا عمرى ما حكيتلك عن الأحلام

وصورتك فيها عاملة إزاي

بشوفك زى خطفه ضي

وأبوسك بوسة فى شفايفك وتمتنعي

وكلك رغبه فى الدوبان

يا حتة سكر الدنيا

باعتها ربنا فى فنجان

شربته لوحدى دفى القلب

وكان من وحدته بردان

انا عمرى ما حكيتلك عن الأحلام

وصورتك فيها عاملة إزاي

بشوفك زى خطفه ضي

وابوسك بوسه فى شفايفك وتمتنعى