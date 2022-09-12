شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يكشف عن فيديو غنائه مع فتاة من ذوى الهمم على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفته إنسانية، كشف النجم محمد حماقى عن فيديو له وهو يغنى أغنية " أحلى حاجة فيكى"، على المسرح فى حفله الأخير بالإسكندرية وشارك حماقى فى الغناء على المسرح فتاة من ذوى الهمم، والتى أظهرت فرحة عارمة وهى تقف وتغنى بجانب النجم ويحيها الجمهور الذى تفاعل مع الامر بشدة .



الفتاة المشاركة لحماقى

وختم حماقى حفله الأسبوع الماضى فى الإسكندرية بالغناء مع فتاة من أصحاب الهمم، وشهد الحفل قيام شاب بالتقدم حبيبته لخطوبتها فى حفل محمد حماقى بالإسكندرية، وأوقف حماقى الغناء على المسرح، وقال: "إيه ده خطوبة.. بجد فرحتونى وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزمونى فى الفرح"، ليهديهم أغنية "قدام الناس".

وكان حماقى قد استقبل طفلة صغيرة على مسرح الحفل وشاركها غناء أغنيته "قلبى حبك جدا جدا" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان اختتم النجم محمد حماقى مهرجان حفلات العلمين ، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى الناجحة ومنها "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إضافة إلى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وهى الأغنية التى تجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، فيما طرح أيضا أغنية جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.