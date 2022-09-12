شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى بليغ حمدى.. مطبخ أمه حببه بالغناء وسر تكراره لحن "ميتا أشوفك" لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 12 من سبتمبر مع ذكرى رحيل واحد من أهم الملحنين في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، إن لم يكن الأهم، وهو الملحن الكبير بليغ حمدي الذى تعاون مع كبار المطربين وألف لهم أهم الجمل الموسيقية من أم كلثوم لـ عبد الحليم حافظ، ومحمد رشدي، ووردة في قائمة طويلة من الأغاني الذى خلدها بألحانه، إلا أن كثيرين ربما لم يروا بليغ وهو يتطرق إلى طفولته وأحلامه في أن يستمع العالم لألحانه وألحان الأغنية المصرية خلال حوار نادر تم نشره عبر قناة ماسبيرو زمان مؤخرًا.



بليغ حمدى

بليغ حمدي وخلال الحوار بدأ منذ الطفولة مؤكدًا مدى أهمية دور والدته في تعلقه بالغناء، قائلاً: "كنت بسمع أمي زمان وهي بتغني أغاني كتير شعبية في المطبخ، وكنت بحس صوتها حلو أوي، حتي لو مش حلو لأني بحبها، وكنت دايمًا بقول هو ليه العالم ما بيسمعناش، وكنت متيم بالربابة وكل أنواع الآلات في الشارع، والحاجات اللى هزت وجداني بسرعة الشعبيات كلها سواء من محمود الشريف اللى بعتبره هو من وضع قواعد للأغنية الشعبية بمصرية شديدة".

وأضاف بليغ حمدي: "المصريين ليهم غناء خاص تمامًا وفرح خاص من خلال حالتهم الخاصة التي تظهر من الميلاد للموت، وبتتجلى في مظاهر زي السبوع.. وده من أيام المصريين القدماء إلى الآن، وحاولت إظهار الحاجات دي في الحاني، من خلال التطرق للغة الغناء المفقودة اللى كنت دائم البحث عنها وبحاول إظهارها".

ثم استكمل بليغ حمدي: "حاولت إظهار لغتنا دي ولسه بحاول البحث عنها، يا أسمراني اللون لـ عدوية وغيرها من الأغاني اللى فيها شجن، وأنا بلحن لـ عبد الحليم "خسارة يا جارة"، قلت ده، وده اللى خلاني عملت جملة ميتا أشوفك اللى قلتها لـ رشدي في اغنية الف ليلة وليلة لـ ام كلثوم، وكنت قاصد علشان حاسسها قريبة من الشخصية المصرية".