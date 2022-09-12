"لم أحمل بندقية".. ماذا قال كاظم الساهر عن ذكرياته مع الخدمة العسكرية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان الكبير كاظم الساهر، عن فترة قضائه الخدمة العسكرية بالجيش العراقي .

وقال كاظم، في لقاء تليفزيوني سابق له: "قعدت سنوات لم أحمل بندقية في الجيش العراقي ولكن كنت أحمل العود، وكنت أحارب به والعود سلاحي، وكان ناقذني لأني كنت بقعد معاه لساعات أشكي له، وأقوله احكيلي عن مستقبلي.. راح تكسفني ولا مجرد اني حاضنك ومدفيك، وإيه راح تديني بالمستقبل، والحقيقة إداني كتير، وهناك صداقة بيني وبينه".

المطرب العراقي، واسمه الأصلي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، الذي يدخل عامه الـ65، إذ ولد في الموصل في 12 سبتمبر، عام 1957، طاردته منذ بداية صعود نجمه، العديد من الشائعات العاطفية، ولم يرتقي أغلبها إلى الإعلان رسميا، إلا مرتين فقط.

تزوج كاظم الساهر، مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى "عروبة الساهر"، وكان عمره عند الزواج 19 عاما، وأنجب ولديه وسام وعمر، قبل انفصالهما عام 1996.

وكان كاظم الساهر، كشف خلال ظهوره في برنامج "المتاهة"، السبب وراء انفصاله عن أم أولاده، أنه تزوج في سن مبكر للغاية، ولم يكن بالنضج الكافي الذي يؤهله لتحمل مسؤولية بيت وأسرة، لذا وجد أن الحل في الطلاق.

وأكد أنه يشعر بالذنب الكبير مما ارتكبه في حق زوجته وأم أبنائه، إلا أنها أكدت له مرارًا مسامحته على ما فعل، وصارت تجمعهما علاقة صداقة قوية، قبل رحيلها عن عالمنا في مارس الماضي.