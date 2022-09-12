إلهام شاهين تنشر صورا من رحلتها لـ روسيا وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها، خلال مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كازان السينمائي الدولي في تارستان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت شاهين على الصور قائلة: "سعدت جدًا بوجودي كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كازان السينمائي الدولي تتارستان في روسيا".

وأضافت: "شاهدت أفلام رائعة، ألف مبروك لمصر، جائزة أحسن إخراج للمخرج مجدي أحمد علي عن فيلم طلعت حرب".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.