هشام خرما ونوران أبو طالب يحييان حفلا بمسرح الماركيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الموسيقار هشام خرما والمطربة نوران أبو طالب لإحياء حفلا على مسرح الماركيه، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 23 سبتمبر.

ويجتمع خرما ونوران لأول مرة في سهرة غنائية واحدة في موسم حفلات مهرجان Non Stop Music الذي يحتضنه مسرح الماركيه، ويشهد سلسلة حفلات شهرية حتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تشدو نوران أبو طالب بباقة من أشهر أغانيها مثل "يا غالي" و"فوازير" ورائعة الكينج منير "شبابيك" ومقتطفات من روائع فيروز.

كما يعزف خرما باقة من أروع مقطوعاته مثل "مراكش" و"اليقين" و"كويست" في تجربة مميزة للموسيقى الحية الإلكترونية والشرقية.

ويفتتح بذلك خرما ونوران بحفلهما المشترك الموسم الجديد لمهرجان "Non Stop Music" الذي يجمع توليفة منوعة من الحفلات الغنائية من بينها فرقة بلاك تيما وفرقة كايرو ستيبس العالمية، بعد نجاح بداية الموسم الصيفي بحفل مسار إجباري ووسط البلد في مايو الماضي.