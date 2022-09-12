أحمد جمال يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد جمال رسالة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب جمال: "بشوف ناس كتير محبطة وبوستات كلها طاقة سلبية عشان كده عايز أقول لكل واحد شايل حمل كبير فوق طاقته اللي إنت عايش فيه دلوقتي حلم بالنسبة لغيرك بس إنت طموحك بيزيد كل يوم ورغبتك في إنك تكون أحسن بتزيد عشان كده بتسابق الزمن وحاسس إنك دايماً متأخر".

وطرح المطرب أحمد جمال، مؤخرا أغنية "خطير خطير" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وهى تنتمي للون الرومانسي العاطفي.

كما أحيا الفنان أحمد جمال حفل غنائي في الدورة الثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الاثنين 22 أغسطس الماضي، بواحدة من أشهر أغانيه "اضحكي"، وتفاعل معه الجمهور بمجرد صعوده على خشبة مسرح المحكى.