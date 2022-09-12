أحمد السقا ينشر صورة من فيلم ويوجه سؤال للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة له من أحد أفلامه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجه الفنان أحمد السقا سؤال لجمهوره عن الصورة، قائلا: "من أنهي فيلم؟

وجاءت تعليقات الجمهور: "مافيا، تيتو، ومين ينسى المافيا يا أسطورة، سلام يا صاحبي، أفريكانو، حبيبي دائما، اقتباسات بيضاء، التجربة الدنماركية".

الصورة من فيلم مافيا الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: منى زكي، مصطفى شعبان، أحمد رزق، عباس أبو الحسن، ومن إخراج شريف عرفة.

يذكر الفنان أحمد السقا شارك كعضو في لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية، فيما تترأس اللجنة المخرجة إنعام محمد علي، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقى وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف، وذلك يوليو الماضي.

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخراً في السينمات فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.