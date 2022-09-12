كيف اجابت بلقيس على المقارنة بين كاظم الساهر وسيف نبيل؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:50 صباحاً - أجابت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس عن سؤال عن رأيها في تجربتها في تقديم ديو غنائي مع كل من الفنان العراقي كاظم الساهر ومواطنه سيف نبيل.

وقالت بلقيس، خلال حوارها ببرنامج ET بالعربي: “التعاون مع سيف نبيل، كان ناجح وجميل ولكن كانت موسيقى مختلفة، ما في بيني وبينه أي مشاكل وأتمنى له كل التوفيق”.

وتحدثت بلقيس عن الفنان كاظم الساهر، وقالت: “بالنسبة لي لا يقارن بأي فنان موجود في الوطن العربي كله، بصراحة هو في مكان لوحده، لذلك أنا أحب أن أرفع الفنان كاظم الساهر عن أي مقارنات مع فنانين آخرين”.

وأعربت الفنانة الإماراتية عن رغبتها بالتعاون مع الفنانة السورية أصالة، قائلة: “أتمنى يجمعني عمل معها، هي فنانة كبيرة وصوت راقي، وأنا أحبها على المستوى الشخصي”.

