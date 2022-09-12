ندى الكامل ترد على الشيخ مظهر شاهين: “بسببه ناس قالت عني اني ملحدة وكافرة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:50 صباحاً - هاجمت سيدة الأعمال المصرية وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي،ندى الكامل، اعتذار مواطنها الشيخ مظهر شاهين، وذلك على خلفية الشجار الذي اندلع بينهما بسبب تصريحات الفنان محمد عطية عن المساكنة وتعدد الأديان، مشيرة إلى أنه خرج عن آداب الحديث وعاب في شخصها.

وقالت ندى الكامل في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، مشيرة إلى أن اعتذار مظهر شاهين غير مقبول، مشيرة إلى أنه ترك القضية التي دار حولها النقاش وهاجمها بشكل شخصي.

وأضافت ندى الكامل: ”هذا الشخص ترك القضية وعاب في تفاصيل جسدي، انت ملكش حق أصلا تبص على جسمي وتقول دي بتحقن بوتوكس أو فيلر ولا نافخة، انت مركز فيا ولا مركز في جسمي، الحاجات دي اللي يعملها أطباء التجميل وليس شيخ يتحدث باسم الدين“.

وأوضحت ندى الكامل أنها ضد قضية المساكنة، وتشجع الجميع على الزواج، مشيرة إلى أنها لم تتطرق من قريب أو من بعيد إليها، لكنها تحدثت عن قضية الأديان، لكن مظهر شاهين استغل الفرصة وهاجمها بشدة، على حد قولها.

وتابعت: ”أنا سمعته وهو بيقول معاك في مداخلة أنه يدافع عن الدين والأخلاق، ليه تخلينا نتدنى بحوارنا إلى هذه الدرجة، الموضوع بالنسبة لي قضية إنسانية بحتة“.

وأشارت إلى أنه بسبب تصريحاته اتهمها العديد من الأشخاص بالإلحاد، مؤكدة أنها لن تقبل اعتذاره.

وكان الداعية المصري مظهر شاهين قد هاجم مواطنته ندى الكامل في تدوينة مطولة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بسبب انتقادها لحديثه عن الأديان، ووصفها بأنها تضع البوتوكس والفيلر، وتنفخ أشياء بجسدها.