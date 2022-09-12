شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تنتهى من تسجيل "مخ تخين" وتطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انتهت المطربة شذى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مخ تخين"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات.
وفي سياق متصل قالت الفنانة شذى، إنها وُلدت فى السعودية، وعاشت مع والديها حتى بدأت حرب الخليج فعادت إلى مصر واستقرت في الزقازيق بمحافظة الشرقية محل ميلاد والدتها، وأكملت تعليمها لافتة إلى أن بدايتها الفنية عندما عملت في مجال التمثيل وهي طفلة، حيث مثلت دورًا في فيلم "الجراج" مع النجمة نجلاء فتحي، وبعدما كبرت تحولت للغناء وشاركت في بعض شرائط الريمكس، وذلك خلال حوارها ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى.
وأضافت الفنانة شذى، أن السبب في اختفائها الفترة الماضية وفاة والدتها ثم والدها ثم الثورات التي حدثت والأحداث المختلفة، وأن ألبوم عام 2016 لم يأخذ حقه ثم أزمة كورونا.
وتابعت الفنانة شذى: تعاقدت مع شركة للأسف لم تفِ بوعدها، وقررت فسخ التعاقد معها، وبمجرد أن فسخت التعاقد تم التعاقد مع شركة جديدة وهناك ألبوم سيُطرح خلال أيام.