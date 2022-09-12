شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تنتهى من تسجيل "مخ تخين" وتطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت المطربة شذى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مخ تخين"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات.

وفي سياق متصل قالت الفنانة شذى، إنها وُلدت فى السعودية، وعاشت مع والديها حتى بدأت حرب الخليج فعادت إلى مصر واستقرت في الزقازيق بمحافظة الشرقية محل ميلاد والدتها، وأكملت تعليمها لافتة إلى أن بدايتها الفنية عندما عملت في مجال التمثيل وهي طفلة، حيث مثلت دورًا في فيلم "الجراج" مع النجمة نجلاء فتحي، وبعدما كبرت تحولت للغناء وشاركت في بعض شرائط الريمكس، وذلك خلال حوارها ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى.