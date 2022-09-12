شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح طبيبة بيطرية لأول مرة فى "مغامرات كوكو" مع خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نانسى صلاح عن سعادتها بدورها في فيلم "مغامرات كوكو" الذى جعلها تتعاون مع الفنان خالد الصاوى التي تعشقه على المستوى الشخصى وتعشق أدائه المميز في اعماله الفنية، وقالت لـ"الخليج 365" إنها تجسد دور طبيبة بيطرية في الفيلم حيث تساعد الفنان خالد الصاوي في عيادته البيطرية، وجذبها هذا الدور لأنها تعشق الحيوانات الأليفة وهذا ما جعلها تتعمق في علم الحيوانات.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، وقصة وإخراج إسماعيل فاروق.



نانسى صلاح

يذكر أن انتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير آخر مشاهد فيلم "مغامرات كوكو" بأحد استديوهات الهرم، وذلك بعدما انطلق تصويره قبل شهرين وتوقف خلال شهر رمضان بسبب انشغال معظم أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، ومن المقرر أن يعمل فاروق على عمليات المونتاج والانتهاء منها في أقرب وقت تمهيداً لطرح الفيلم في دور العرض.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.