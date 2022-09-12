شكرا لقرائتكم خبر عن جون كلود فان دام يدعم المواهب من مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يظن الكثيرون أن اهتمامات نجم الأكشن العالمي جون كلود فان دام تنحصر فقط على الفنون القتالية، ولكن في الحقيقة إنه من أكبر المهتمين بالفنون الجميلة، الرسم والنحت والموسيقى بل يعتبر من أكبر الداعمين للمواهب الجديدة سواء من الموهوبين المحترفين أو الهواه حول العالم حيث يقوم بنشر أعمالهم الفنية، التي في أغلب الأحيان تكون ذات صلة به أو بأفلامه، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب والتي يتابعها الملايين حول العالم يومياً.

ومن ضمن هؤلاء الموهوبين عدد من المصريين، أبرزهم شمس من مدينة الإسماعيلية والتي تواصلت مع وليد التلباني مدير أعمال ڤان دام في مصر والشرق الأوسط والذي بدوره أوصل صورها لفان دام، ليقوم نجم الأكشن على الفور بنشر الرسم على حسابه بموقع فيسبوك، ليشاهدها الملايين حول العالم.

وأيضا الشاب محمد عاشق الهيب-هوب الشهير بـ"جاجر"، فقد قام بكتابة وتلحين وغناء وتصوير أغنية باللغة الإنجليزية تقديرا للنجم فان دام، وعرضها فان دام على قناة يوتيوب الرسمية وعلق ببعض العبارات التشجيعية له مما زاد من شعبية جاجر وزيادة نسبة مشاهدات وسماع أعماله الغنائية.



ميادة مجدى



اسلام شكري



جورج يوسف من مصر



رسام العباسية



شمس الدين من الجزائر



على غازى



ميادة مجدي