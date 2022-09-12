باسم سمرة: أخدت دور طارق لطفي في "الريان" وحصل مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان باسم سمرة، عن كواليس مشاركته في مسلسل "الريان" الذي عرض عام 2011.

وقال "باسم" ببرنامج "واحد من الناس": "خالد الصاوي ساعدني كتير في الريان، روحت قبلها بيومين التصوير لأن طارق لطفي هو اللي كان هيشارك في العمل، بس اعترض وحصل مشاكل بسبب الفلوس وكان هياخدوا نص الأجر بسبب الظروف وقتها والثورة فاعترض وأنا أخدت الدور بداله وساعدني خالد صالح وصلاح عبدالله".

يتناول المسلسل سيرة رجل الأعمال المصري الشهير أحمد الريان، الذي كان مثار جدل كبير في الثمانينات لاتهامه في قضايا توظيف أموال وعمليات نصب ضخمة حتى حُكم عليه بالحبس لمدة 23 عامًا.

مسلسل "الريان" بطولة خالد صالح وصلاح عبدالله وباسم سمرة وريهام عبدالغفور ودرة وحجاج عبدالعظيم وجمال إسماعيل وصفاء جلال ، ومن إخراج شيرين عادل.