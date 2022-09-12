ماذا قال باسم سمرة عن ذهاب دور كان مرشح له في رمضان 2023 لـ كريم عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان باسم سمرة، عن تمنياته المشاركة في عمل تاريخي، موضحا موقفه من ذهاب دور كان مرشحا له للفنان كريم عبدالعزيز.

وقال باسم، ببرنامج "واحد من الناس": "أتمنى المشاركة في عمل تاريخي، لكن هذه النوعية من الأعمال تتطلب إنتاجا ضخما وملابس، وهذا لم يُعد متوفرا بكثرة حاليا".

وتابع: "كنت أتمنى تقديم شخصية حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، وأنا سعيد لأن الممثل الرائع كريم عبد العزيز سيلعب الدور".

وحول ما جذبه لهذه الشخصية، أضاف: "أنا أحب القراءة وقرأت قصة الحشاشين باستفاضة وأحببتها، وهي تتكلم عن أول خلية إرهابية كانت قادرة على اغتيال الملوك، وكان لديهم فكر".

يذكر أن كريم عبد العزيز يخوض السباق الرمضاني 2023 من خلال دور "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين، في عمل يكتبه الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال.