ندى موسى جذابة ومنة فضالي بـ"أوف شولدر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، من أحدث ظهور لها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

باهر النويهي

نشر الفنان باهر النويهي صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مغربية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، من أحد الشوارع.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث ظهور.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"أوف شولدر"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.