كيف علق باسم سمرة على دوره في "عمارة يعقوبيان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان باسم سمرة، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي بحلقة أمس من برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة، على دور العسكري "عبد ربه" في فيلم "عمارة يعقوبيان".

وقال: "قدمت دور عسكري الأمن المركزي عبد ربه في فيلم عمارة يعقوبيان، وهو الدور الذي تعرضت بسببه لانتقاد كبير بسبب جرأته، كما أن هذا الدور كان سبب شهرتي أنا وخالد الصاوي".

وتابع: "مش أي حد يعمل دور زي ده، ولازم تكون واثق من نفسك كويس ومتمكن من أدواتك عشان تقدر تواجه الناس بعد ما تعمل دور زي ده، أنا دخلت الفيلم وكنت أتمنى أعمل دور ابن البواب اللي عمله محمد عادل إمام، لكن المخرج مروان حامد اختارلي دور العسكري".

وتابع: "في البداية انزعجت من الأمر، لكن كان بجانبي النجم عادل إمام والنجم نور الشريف، ووجدت أنه دور بطولة وقرأت الدور جيدا فوجدته أصعب وتأكدت أنه سيترك علامة لدى الجمهور".

فيلم "عمارة يعقوبيان" بطولة: عادل إمام، نور الشريف، خالد صالح، يسرا، إسعاد يونس، سمية الخشاب، هند صبري، خالد الصاوي، محمد إمام، أحمد بدير، أحمد راتب، عباس أبو الحسن، ومن تأليف علاء الأسواني، سيناريو وحوار وحيد حامد، وإخراج مروان وحيد حامد.