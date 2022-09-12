هكذا احتفل زياد برجي بعيد زواجه العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بعيد زواجه العاشر، الموافق اليوم 11 سبتمبر .

ونشر برجي صورًا تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصور قائلا: "بعد 10 سنوات من الحب النقي أقول لك كم أشعر بالسعادة لوجودك في حياتي، الذكرى العاشرة السعيدة يا الملكة الجميلة".

وكان الفنان زياد برجي طرح أغنية "وبطير"، وهي نفس الأغنية التي طرحتها المطربة اللبنانية إليسا بعنوان "أنا وبس".

وردت إليسا على غناء زياد برجي أغنية "أنا وبس"، وكتبت عبر موقع "تويتر": "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

وكان خلاف حاد قد نشا بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي من جهة أخرى على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.