شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يسترجع ذكريات فيلمه مع الملكة إليزابيث قبل 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الممثل دانيال كريج ذكريات تصويره فيلم مع الملكة اليزابيث الثانية خلال فعاليات افتتاحية دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بريطانيا عام 2012، اثناء تواجده بمهرجان تورنتو قائلاً: "إنها ملكة لا تصدق وأن تعيش في عصرها فهو أمر وشعور آخر، فهي سيدة لم ولن تتكرر كملكة".

وأضاف كريج: "أشعر بالحزن الشديد منذ معرفة الخبر، وما زلت أشعر بالفخر كلما تذكرت أنني صورت مشاهد معها، بمناسبة الأولمبياد، فقد كانت في منتهي اللطف المعروف عنها".

الفيلم الذى يصل إلى 6 دقائق، يبدأ من دخول بطل جيمس بوند إلى القصر الملكى، ليصعد السلالم، ومنها إلى غرفة الملكة، ومن ثم يصطحبها في جولة بطائرة خاصة تظهر فرحة سكان لندن وبريطانيا بالحدث الأكبر على أن يصل بها إلى ملعب الافتتاح، ومن ثم تظهر وتحيي الجمهور.

إلا أن اليزابيث الثانية لم تركب الطائرة بصحبة دانيال كريج، واكتفت بلقطات في القصر، وقد أكد المخرج أنها لم تبدِ أي اعتراض فور عرض الفكرة عليها، لتفاجأ العالم بأسره بظهورها مع جيمس بوند خلال ليلة خيالية.

كما أكد مخرج الفيلم أنه رغم جنون الفكرة إلا أن الملكة إليزابيث وافقت علي الفور بمجرد عرض الفكرة عليها، ولم تتردد في الظهور مع دانيال كريج خلال هذا الفيلم القصير في مساهمة منها ورغبة لإنجاح حفل الافتتاح