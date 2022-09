شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهير يكشفون تجاربهم مع الموت فى 11 من سبتمبر 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 11 من سبتمبر ذكرى الهجمات الإرهابية التى أدت إلى دمار مركز التجارة العالمي وموت العديد من الضحايا وكشف بعض الممثلين عن أنهم كان يمكن أن يكونوا على إحدى هذه الطائرات التي استخدمت كأداة للتدمير.

كشف الممثل مارك والبيرج عن أنه كان من المفترض أن يكون على إحدى هذه الطائرات التي غادرت من بوسطن وهاجمت مركز التجارة العالمي ولكنه قرر استئجار طائرة وقال: "إذا كنت قد صعدت على متن إحدى هذه الطائرات مع أبنائي كان سيكون هناك الكثير من الدماء".

وكشف الممثل سيث ماكفارلان والذي كان من المفترض أن يكون على ذات الطائرة التي كانت ستحمل مارك والبيرج وقال " لقد حجزت التذكرة الخاص بالطائرة و لكن شربت كثيرا في الليلة التي تسبق السفر ونمت ولم أشعر بالوقت حتى نسيت موعد الطائرة وتذكرتها فقط قبل أن تقلع بعشرة دقائق لقد كان هذا وشيكا حقا إذا كنت قد صعدت عليها".

وكشف موقع justjarred عن أن مايكل جاكسون كان من المفترض أن لديه اجتماع في إحدى تلك الابراج التي ضربت في الصباح و قال جيرمان جاكسون و هو أخ مايكل جاكسون " أنا شاكر أنه لم يكن أحدنا حاضرا في ذلك الوقت " و كان هذا في الكتاب الذي أصدره جيرمان جاكسون "You Are Not Alone"و يرى جيرمان أن مايكل فوت ميعاد الاجتماع لأن غلبه النوم.

و كشفت سارة دوتشس أنها كانت من المفترض أن تكون في إحدى المكاتب في الأبراج التي تدمرت و اخبرت DailyStar "أخذ كل دقيقة على أنها نعمة و أنا دائما اعمل بجد" ، و انتهى هذا الحادث الإرهابي بموت 2996 شخصا و آلاف المصابين.