شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور علاء سلامة يعلن ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور علاء سلامة، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي، ترشحه لمقعد نقيب الموسيقيين، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك، بسم الله الرحمن الرحيم لقد ترشحت اليوم الأحد على مقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية داعيًا الله أن يولي من يصلح ومن يتقي الله في أعضاء الجمعية العمومية ومن يحاول جاهدًا عودة روح المحبة والتسامح والإصلاح بيننا جميعًا وسوف أعرض على حضراتكم جزء من برنامجي الانتخابي.

الاهتمام بملف التأمين الصحي عن طريق زيادة التعاقد مع المستشفيات ومعامل التحاليل والشائعات في جميع المحافظات المتاحة وتوزيعها جغرافيا حتى يتسنى للعضو وجود هذه الرعاية بالقرب منه ورفع الحد الأقصى للعلاج، زيادة المعاش لضمان حياة كريمة لزملائنا كبار السن، إلى جانب رفع ومتابعة إيرادات النقابة عن طريق لجان مختارة من أعضاء الجمعية العمومية لزيادة موارد النقابة، والسعي لدى الجهات المعنية بمشاركه باقي النقابات الفنية واتحاد النقابات لعودة عيد الفن، وتكريم الفنانين والعازفين الرواد من الذين ساهموا بفنهم وعلمهم في رفع شأن الفن والنقابة على مدار مشوارهم الفني إحقاقا للحق.

وتابع الدكتور علاء سلامة أنه من ضمن الأشياء التي نريد تحقيقها هي تفعيل وعودة الريادة الفنية لمصر عن طريق إقامة حفلات مابين مصر والبلاد العربية وذلك ماقمت بالاتفاق علية مسبقًا في تونس شهر مايو الماضى بعد توقيع البروتوكول مع اثنى عشر دولة عربية لزيادة الدخل المادي والفني للنقابة، وشراء مقر دائم يليق بالنقابة العامة وكذلك شراء مصيف للأعضاء يكون مبنى كامل متكامل الخدمات حتى يتسنى خدمة عدد كبير من الأعضاء وذلك أصول ثابتة تتضاعف قيمتها مع الزمن، وتشكيل لجنة لتشغيل الأعضاء لمن يرغب منهم اسوه بالنقابات في البلاد المتحضرة.