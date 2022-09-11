شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز ومحسن أحمد يقدمان واجب العزاء فى المخرج طارق هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير محسن أحمد، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل طارق هاشم المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين والتي وآفته المنية يوم الجمعة الماضية بعدة صراع مع المرض

وحرصت مؤخرا نقابة المهن السينمائية من خلال نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية على نعي المخرج طارق هاشم، من خلال بيان أكدوا فيه نعيهم المخرج طارق هاشم عضو النقابة شعبة الإخراج، وقالوا فيه: "نحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان طارق هاشم شارك في فيلم المحفظة معايا بطولة عادل امام ونور وتدور أحداثه حول فشل عطوة في دراسته ولا يجد طريقًا كي يتعيش منه سوى النشل، أثناء إحدى جولاته، يتقابل مع زميل دراسته شكري الذى يخبره أنه الآن مدير لإحدى شركات الأغذية، يشكو عطوة حاله، فيعده بتدبير وظيفة لديه، إلا أن عطوة يلمح بريق الكذب في عيني شكري وينشل حافظة نقوده، في منزله يطلع عطوة على الأوراق التي وجدها في حافظة شكري لصديقه أحمد الصحافي، فيجدها مستندات تدين شكري وبعض الشخصيات في قضايا الاختلاس.