شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كلثوميات تبدأ موسمها الفنى بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية اليوم الأحد فى موسمها الفنى الجديد 2022 -2023 سلسلة كلثوميات حفلاً غنائيًا يحمل اسم "كلثوميات" بقيادة المايسترو صلاح غباشى، على مسرح معهد الموسيقى العربية فى تمام الساعة الثامنة مساءً بمشاركة كل من غادة آدم ورحاب عمر ويتضمن باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها سيرة الحب - بعيد عنك لـ بليغ حمدي، الأطلال - حيرت قلبي لـ رياض السنباطى.



رحاب عمر رحاب عمر

غادة ادم