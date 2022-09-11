شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ويجز.. حكاية أول مرة صعد فيها المسرح وقصص من طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى مغني الراب ويجز صاحب الـ24 عاما بشعبية كبيرة رغم صغر سنه، وبالتزامن مع عيد ميلاده، أصبح يحقق أرقاما قياسية على مستوى المشاهدات لأغانيه، مثلما ينعكس خلال حفلاته التي باتت تمتلأ بجمهور كبير، إلا أن ويجز نفسه خلال حوار له روى قصة وقوفه على المسرح لأول مرة في عام 2016.

وأكد ويجز أن تلك المرة كانت في مكتبة الإسكندرية ووقتها كان خائفا للغاية، رغم أنه كان يعرف أغلب المستمعين له.

وقال ويجز أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "وأنا صغير كنت بحب أشتري آلات موسيقية بس مكنتش بعرف ألعب عليها، إلى أن كبرت وحاولت التعلم، ولكن كان عندي ملكة تانية هي التأليف".

وفى لقاء آخر على برنامج تليفزيوني تطرق ويجز إلى الحديث عن طفولته بعيدا عن الغناء قائلا: "اسمى أحمد على وعندى 23 سنة، وشخص مش عاوز حاجة، وطفولتى كانت قاسية وفاكر أيام معينة كان بيكون معايا 20 أو 50 جنيه".