شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء المخرج طارق هاشم بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء المخرج طارق هاشم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وحرصت نقابة المهن السينمائية، من خلال نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة على نعي المخرج طارق هاشم فى بيان قالوا فيه: "نحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

الفنان طارق هاشم شارك فى فيلم المحفظة معايا بطولة عادل إمام ونور، وتدور أحداثه حول فشل عطوة في دراسته ولا يجد طريقًا كي يتعيش منه سوى النشل، أثناء إحدى جولاته، يتقابل مع زميل دراسته شكري الذى يخبره أنه الآن مدير لإحدى شركات الأغذية، يشكو عطوة حاله، فيعده بتدبير وظيفة لديه، إلا أن عطوة يلمح بريق الكذب في عيني شكري وينشل حافظة نقوده، في منزله يطلع عطوة على الأوراق التي وجدها في حافظة شكري لصديقه أحمد الصحفي، فيجدها مستندات تدين شكري وبعض الشخصيات في قضايا الاختلاس.