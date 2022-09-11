شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور جمعت الفنان سعد لمجرد مع خطيبته غيثة العلاكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سعد لمجرد عن دخوله فى علاقة حب تكلل بالزواج قريبا من صديقته غيثه العلاكي، وتعود علاقة الصداقة بينهما لفترة طويلة من الزمن وجمعتهما العديد من الصور التي نستعرض عددا منها فى هذا التقرير.



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته



سعد لمجرد وخطيبته

وأعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عقد قرانه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، من خلال حسابه علي إنستجرام ومن المقرر أن يتزوج سعد وغيثة فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب "لمجرد" علي حسابه : "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".

كان سعد لمجرد قد طرح على قناته بمنصة يوتيوب أغنية بوب باللهجة المصرية بعنوان "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخراً أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 236 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرا "من أول دقيقة".