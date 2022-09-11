أيتن عامر : ” فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها “

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - حرصت الفنانة ” أيتن عامر ” على تهنئة ومعايدة الفنان ” أكرم حسني ” بمناسبة عيد ميلاده في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

فنشرت أيتن عامر مقطع فيديو ظهر به الفنان أكرم حسني من كواليس تصوير مسلسله (مكتوب عليا) وأرفقته بمقطع من أغنية (ستو أنا) .

وكتبت أيتن عامر في تعليقها على الفيديو : ” في اللذاذة فعلا مبيهزرش .. ألذ بنى آدم بلا منافس .. آجدع صاحب بلا منازع .. أطيب أخ ومعرفته مكسب لأى حد مفيش كلام ” .

وتابعت : ” بإختصار إنه عيد ميلاد أكرم حسنى يا سادة .. فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها .. كل سنة وانت ألذ من اللى قبلها ” .