كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - حرصت الفنانة ” أيتن عامر ” على تهنئة ومعايدة الفنان ” أكرم حسني ” بمناسبة عيد ميلاده في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .
فنشرت أيتن عامر مقطع فيديو ظهر به الفنان أكرم حسني من كواليس تصوير مسلسله (مكتوب عليا) وأرفقته بمقطع من أغنية (ستو أنا) .
وكتبت أيتن عامر في تعليقها على الفيديو : ” في اللذاذة فعلا مبيهزرش .. ألذ بنى آدم بلا منافس .. آجدع صاحب بلا منازع .. أطيب أخ ومعرفته مكسب لأى حد مفيش كلام ” .
وتابعت : ” بإختصار إنه عيد ميلاد أكرم حسنى يا سادة .. فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها .. كل سنة وانت ألذ من اللى قبلها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر : ” فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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