شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: مكنتش ناوى أترشح على مقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النحم مصطفى كامل في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قرار ترشيحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية جاء بعد مطالبة عدد من أصدقائه الموسيقيين بذلك خصوصًا أنه ألقى يمين حلفان في وقت سابق بعدم العودة للعمل العام.

وأكد مصطفى كامل أنه يتمنى إزالة جميع الخلافات بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة لصالح العمل العام.

وأضاف بالنسبة أزمة مطربى المهرجانات قال إنه سوف يتم استدعاء متخصيين للنظر في أمر هؤلاء، ولم يتخذ قرار معين بشأنهم حتى الآن.

وكشفت مؤخرًا نقابة المهن الموسيقية التفاصيل الكاملة ومواعيد عقد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي تأتي وفقًا للجدول التالي:

فتح باب الترشح اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه

فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر

فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه

إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن في تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمهم له في الانتخابات.