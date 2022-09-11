شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى مرات أب.. جينيفر لوبيز بشوارع بيفرلى هيلز مع ابنة بن أفليك من زوجته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لوبيز تحاول بناء علاقة مميزة بصحبة أبناء بن أفليك من زوجته السابقة جينيفر لورانس، وذلك بعدما التقطت صورًا لها خلال نزهة غداء في شوارع بيفرلى هيلز، ظهرت فيها بإطلالة شبابية مميزة لابنة بن أفليك الكبرى، وظهرا عليهما التفاهم والود إلى حد كبير وفقًا لما نشره تقرير موقع الديلي ميل مؤخرًا.

Jennifer Lopez بصحبة ابنة بن افليك

وأضاف التقرير أن لوبيز تعيش أفضل أيامها خلال الفترة الحالية منذ عودتها لـ بن أفليك من جديد بعد سنوات من الانفصال، ليشهد العالم على اشتعال قصة حبهما من جديد وصولاً إلى حد الزواج مؤخراً خلال الشهر الماضى.

وكانت النجمة العالمية Jennifer Lopez تألقت فى ظهور آخر قبل ظهورها الأخير من ابنة بن افليك، وذلك حينما ظهرت بصحبة زوجها بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off فى الأيام الماضية ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.

جينيفر لوبيز بصحبة ابنة زوجها

فى حين ارتدى ممثل Good Will Hunting ، 50 عامًا، قميصًا بلون فاتح، وقام بلف أكمامه حتى منتصف ساعديه، بينما حملت "جى لو" حقيبة بنية اللون أثناء حضوره المهرجان في ماليبو، والمعروف بالطعام الجيد والألعاب وركوب الخيل، وارتدى بن أفليك، سروال باللون البيج وحذاء رياضى أبيض مريح مع النظارات الشمسية العاكسة، وبدا منتعشًا، بينما كان يستمتع باحتفالات ماليبو.

جينيفر لوبيز وابنة بن افليك