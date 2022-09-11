هيفاء وهبي : ” بيعز عليا فراقك “

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - وجهت الفنانة ” هيفاء وهبي ” رسالة إلى شقيقتها ” هناء ” بمناسبة احتفال الأخيرة بزواجها مؤخرا من ” إدي بارودي ” في حفل أقيم بجزيرة قبرص .

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لشقيقتها وعريسها من حفل الزفاف أعربت من خلالها عن حبها الكبير لها ومهنئة إياها بزواجها .

فكتبت في تعليقها عليها : ” من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا, إخوات ورفقة وسند لبعضنا .. هلأ انتي أحلى عروس بفستانك الأبيض .. تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه ” .

وتابعت الفنانة اللبنانية : ” بتمنالك ياه سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه أحلى سنين ” .

وأضافت : ” بيعز عليا فراقك يا هانو بس قلبي مطمن إنك مع إدي رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي .. ان شاء الله بتتهنوا بحياتكم سوا .. ألف مبروك إدي وهنا .. رح نشتاقلك كتير ” .