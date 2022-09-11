ظهور نادر جدًا لوالد هيفاء وهبي في تحضيرات زفاف شقيقتها.. ووالدتها خطفت منها الأنظار بإطلالتها الشبابية! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة بفستان مشجر برفقة شقيقتها ووالدها ووالدتها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

,واحتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بزفاف شقيقتها هانو موجهة لها رسالة مؤثرة متمنية لها السعادة والأمان، فيما خطفت والدتها الأنظار إليها بجمالها.

والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار

وظهرت هيفاء وهبي في صورة نشرتها عبر خاضية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام مع والدتها سيدة عبد العزيز التي خطفت الأنظار إليها.

وعلقت هيفاء وهبي على الصورة قائلة: “ست الكل”، ليتغزل الجمهور بجمالها، وسط حديث من جانب البعض عن ملامحها والتشابه الكبير بينها وبين ابنتها.

وقارن العديد من المتابعين التشابه بين هيفاء وهبي ووالدتها، بعدما ظهرت ملامحها بشكل واضح ونادر في الوقت نفسه.

وفي الوقت نفسه شاركت هيفاء وهبي مجموعة من الصور والفيديوهات لحفل زفاف شقيقتها الذي أقيم في قبرص موجهة إليها رسالة.

وقالت هيفاء وهبي: “من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا, اخوات ورفقة وسند لبعضنا، هلأ انت احلا عروس بفستانك الابيض تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه”.

وتمنت هيفاء وهبي السعادة والأمان لشقيقتها مع زوجها قائلة: “بتمنالك ياه سندك وامانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه احلا سنين “.

وأشادت بزوج شقيقتها هانو قائلة: “بيعز عليي فراقك يا هانو بس قلبي مطمن انك مع Eddy رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي، انشالله بتتهنوا بحياتكم سوا، ألف مبروك، راح نشتاقلك كتير”.

حفل زفاف شقيقة هيفاء وهبي

وظهرت شقيقة هيفاء وهبي في الصور التي شاركتها وهي ترتدي فستان زفاف طويل ذا أكمام مكشوفة وتصميم بسيط مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة هيفاء وهبي على تسريحة شعر منسدلة على كتفيها ووضعت مكياجاً ترابياً أبرز جمال ملامحها.

وتركزت كثير من التعليقات على عدم وجود تشابه بين هيفاء وهبي وشقيقتها هانو والتي ظهرت تساعدها في وضع اللمسات الأخيرة قبل الزفاف.

يُذكر أن زفاف شقيقة هيفاء وهبي أقسم في جزيرة قبرص اليونانية بحضور عائلة العروسين وعدد من أصدقائهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور هيفاء وهبي وشقيقتها في الحفل.

وانتهت هيفاء وهبي من تصوير فيلم رمسيس باريس وذلك قبل أيام من حفل زفاف شقيقتها والذي يشارك في بطولته حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا. وعدد آخر من الفنانين.

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