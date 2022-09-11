راقصة شهيرة تعلن اعتزالها مجال الفن

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - أعلنت الراقصة ” ليندا مارتينو ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام اعتزالها العمل في مجال الفن واتجاهها إلى مجال البيزنس .
فكتبت ليندا في منشورها : ” تنويه .. جمهوري ومتابعيني المحترمين، بالرغم من سعادتي بمحبتكم لي وهو نفس إحساسي تجاهكم ” .
وتابعت : ” إلا أنه وجب التنويه أنني تركت المجال الفني منذ عامين وأعمل حاليا في عمل خاص بي، لذا أردت أن أخبركم بذلك ” .
يذكر أن الراقصة ليندا كانت قد اشتهرت منذ عامين بمشاركتها في فيديو كليب أغنية (ضارب عليوي) للمطرب ” مصطفى شوقي ” والذي أثار حالة من الجدل وذلك بسبب ملابسها المثيرة بالكليب وحركاتها الراقصة .
وهو ما دفع المنتج ” نصر محروس ” لإعادة تصوير الكليب مرة أخرى دون الاستعانة بها .. ومنذ ذلك الوقت توقف ظهور ليندا عن الساحة الفنية .
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