” مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها ” .. عمر كمال يكشف سبب إخفاؤه لهوية خطيبته السابقة

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - تحدث المطرب ” عمر كمال ” خلال استضافته ببرنامج (تفاعلكم) المذاع عبر موقع يوتيوب عن خطيبته السابقة التي لم يكشف عن هويتها حتى الآن .

حيث أشار عمر كمال إلى أنه كان في علاقة خطوبة ولكنها لم تتوج بالزواج حيث تم الانفصال بينهما في شهر يوليو الماضي بعد مرور 6 أشهر على ارتباطهما .

وعن سبب عدم كشفه لهوية خطيبته أوضح أنه لا يرغب في أن يلتصق إسمه بها بعد الانفصال، وعلق على ذلك قائلا : ” مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها ” .

وكانت قد خرجت شائعات بين الحين والآخر عن ارتباط مطرب المهرجانات عمر كمال ب ” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” .

وهو الأمر الذي لم يحسم عمر كمال الجدل به سواء بالتأكيد أو النفي .. وعلى الجانب الآخر نفت ندى الكامل ذلك أكثر من مرة مؤكدة على أنها غير مرتبطة بالوقت الحالي .