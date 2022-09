شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيدج يحضر العرض الأول لفيلم "Butcher's Crossing" في مهرجان تورنتو السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم نيكولاس كيدج، في مهرجان تورنتو السينمائي لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد Butcher's Crossing وهو فيلم روائي طويل و يستند إلى رواية صدرت عام 1960 تحمل الاسم نفسه لجون إدوارد ويليامز، الفيلم من إخراج جابي بولسكي ويشارك في العمل الممثلة رايتشل كيلر و فريد هيكينجر.

تدور أحداث الفيلم في أمريكا في سبعينيات القرن التاسع عشر و يركز الفيلم على رجل يتخلى عن تعليمه في جامعة هارفارد ليذهب لبلده ريفية وينضم في البحث عن أخر قطعان من الجاموس النادر.

وبدأ الممثل مسيرته الفنية عام 1981 في الفيلم التليفزيوني الكوميدي " The Best of Times" و كان ظهوره الأول في السينما من خلال فيلم " Fast Times at Ridgemont High" عام 1982 وكان أخر عمل قدمة كيدج هو فيلم " The Unbearable Weight of Massive Talent" الذي عرض خلال هذا العام في 22من ابريل الماضي.

وتحدث كيدج مع موقع People و قال "لم اكن لأحضر العرض الأول لفيلم " Butcher's Crossing " و لكن التزمت بوعدي و لكنني متشوق للعودة لزوجتي وابنتي" وكان قد اعلن الممثل قبل أيام عن ولادة زوجتة البالغة من العمر 27 عاما لابنته الثالثة الأولى من زوجته ريكو شيباتا.

وأكمل حديثه مع موقع People وقال أنه يود أن يصنع بعض الأفلام التي قد تجلب السعادة على وجه ابنته ويمكن أن يكون بعضها رسوم متحركة مثل Croods1 و2Croods وكان قد التقى كيج بزوجته الحالية ريكو في عام 2020 اثناء تصويره فيلم " Sion Sono's Prisoners Of Ghostland" في اليابان و كانت هى من ضمن المشاركين في العمل.