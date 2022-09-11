شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبحث عن أطفال موهوبين للتمثيل والغناء معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له مطالبًا الأطفال من عمر 9 إلى 13 عامًا يجيدون التمثيل والغناء بأسرع وقت حيث كتب بطريقة مرحة: لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن 9 لـ 13 سنة، ولاد وبنات موهوبين جدًا في أسرع وقت"

بوست تامر حسنى

يذكر أن اختتم النجم تامر حسنى، صيف 2022 بأقوى الحفلات الجماهيرية فى الساحل الشمالى، وسط حضور الآلاف من محبيه، وقدم نجم الجيل لجمهوره وصلة غنائية امتدت لأكثر من ساعتين تفاعل معه خلالها الجمهور بحماس كبير وتحديدًا على أغنياته الأخيرة "هدلعنى" و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دى".