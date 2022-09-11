شكرا لقرائتكم خبر عن شمشون ودليلة وزوربا.. اليوم أوركسترا الأوبرا يفتتح موسمه الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم الأحد على المسرح الكبير أوركسترا أوبرا القاهرة موسمه الـ28 بحفل يقام بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب انستاسيا شايتسكو.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال العالمية والأوبرات الشهيرة لكبار المؤلفين منها افتتاحية القراصنة لـ هيكتور بيرليوز، شمشون ودليلة لـ سان صانص، مينيون لـ توماس، من قصيدة الحب والبحر لـ شوسون، متتالية العمل الدرامي ماسكوريد - افتتاحية باليه سبارتاكوس لـ خاتشاتوريان ، رقصة رقائق الثلج من باليه كسارة البندق تشايكوفسكي، باليه زوربا لـ ثيودوراكيس



أمينة خيرت أمينة خيرت



المايسترو ناير ناجي

يذكر ان اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ، شارك فرقتى اوبرا القاهرة وباليه اوبرا القاهرة فى تقديم العديد من عروض الباليه والاوبرات الشهيرة كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لاتاحة الفرصة لكثير من السوليست المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين .

يذكر ان يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير يوم 13 شهر سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.