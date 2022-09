شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طاقم عمل فيلم "Captain America: New World Order" وموعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "كابتن أمريكا"عن طاقم عمل "Captain America: New World Order" وموعد عرضه حيث من المقرر أن يعرض الفيلم الرابع لسلسة "Captain America"، فى 3 مايو 2024، حسبما ورد فى صحيفة "variety".

يقول التقرير، إن أنتوني ماكى، الذى لعب دور البطل الخارق سام ويلسون، المعروف أيضًا باسم فالكون، فى Marvel Cinematic Universe منذ فيلم Captain America: The Winter Soldier، يقود بطولة الفيلم المنتظر باعتباره كابتن أمريكا الجديد، للمرة الأولى، كما سيشمل طاقم الفيلم الرابع لسلسة " Captain America" أيضًا، شيرا هاس فى دور صبرا، وتيم بليك نيلسون فى دور ذا ليدر، بالإضافة إلى دانى راميريز، وكارل لومبلي، اللذان ظهرا في مسلسل The Falcon and the Winter Soldier بدور Joaquin Torres.



طاقم عمل فيلم Captain America الجديد

وآخر ظهور لـ تيم بليك نيلسون، فى سلسلة أفلام مارفل كان فى فيلم "The Incredible Hulk" لعام 2008 فى دور صموئيل ستيرنز Samuel Sterns، حيث بدأ تحوله إلى الشرير Hulk الشهير.

وأوضح التقرير، أنه "عندما اعتلى فريق "النظام العالمي الجديد" المسرح، وصف المخرج جوليوس أوناه، الفيلم بأنه فيلم إثارة بجنون العظمة"، فيما أبدى ماكى، إعجابه بالمشروع السينمائى الجديد، "أنا متوتر.. أنا متحمس.. إنه كل ما كنت أتوقعه".

وآخر مرة ظهر فيها ماكى يلعب دور البطولة فى سلسلة كابتن أمريكا، عند مشاركته ببطولة فيلم "The Falcon and the Winter Soldier"، حيث حمل لأول مرة درع Captain America وظهر لأول مرة مرتدي زيًا وطنيًا جديدًا، وشارك في العرض سيباستيان ستان، فى دور بوكي بارنز، المعروف أيضًا باسم جندي الشتاء، وإميلي فانكامب في دور شارون كارتر، عميل وكالة المخابرات المركزية السابق من أفلام "كابتن أمريكا".

كما قدمت وايت راسل على أنه كابتن أمريكا المزيف جون ووكر، الذي تحول إلى وكيل الولايات المتحدة الشرير، فيما ظهر دانى راميريز في دور Joaquin Torres، وهو حليف جديد لـ Wilson’s Cap ، وعاد دانيال برول، فى دور البارون زيمو الشرير فى السلسلة.

فيلم "Captain America: New World Order" هو أحد أفلام المرحلة الخامسة القادمة من Marvel Cinematic Universe، والفيلم من إخراج "لوس" و"كلوفرفيلد بارادوكس"، ومن كتابه دالان موسون، ومالكولم سبيلمان، وكلاهما كتب في "The Falcon and the Winter"، والعمل بإنتاج مشترك بين مالكولم سبيلمان ورئيس Marvel Studios كيفن فيجى.